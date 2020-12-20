Директор Эрмитажа получил Нобелевскую премию

Награждение лауреатов происходило в Петербурге.

В понедельник, 22 марта, в Эрмитажном театре прошла церемония вручения Нобелевской премии. Награду получили пять номинантов.

Лауреатами стали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, автор программы "Постскриптум" Алексей Пушков, ректор Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Премию присудили знаковым личностям современности за безусловные заслуги перед человечеством.

Известно, что в число лауреатов вошел и мэр Москвы. Однако он не смог приехать на церемонию. Премию он получит позже.

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