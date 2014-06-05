Директор ЦИФРРА объяснил повышение цен на водку

По его словам, если в мае 2024 года спирт в бутылке водки стоил 13 рублей, то теперь будет стоить 17 рублей.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз объяснил повышение цен на водку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Дробиза, изменение цен связано с повышением роста спирта со стороны компании "Росспиртпром". Он подчеркнул, что компания перешла из государственных рук в частные, и в связи с этим будут действовать дополнительные правила касательно прибыли и рентабельности. Директор ЦИФРРА добавил, что если в мае 2024 года спирт в любой бутылке водки стоил 13 рублей, то теперь будет стоить 17 рублей.

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