Дипломаты генконсульства Украины в Петербурге покинут Россию 2 марта

Сотрудников посольства эвакуируют.

Сотрудники генерального консульства Украины в Петербурге уедут из России завтра, 2 марта. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

Они вынуждены будут уехать по распоряжению министерства иностранных дел Украины. Запевалов уточнил, что их "эвакуируют".

Напомним, накануне на территории Белоруссии прошли российско-украинские переговоры. По словам Владимира Мединского, "стороны смогли выявить общие точки соприкосновения, по которым можно спрогнозировать нахождение общих позиций". Будет еще одна встреча.

Ранее страны разорвали дипломатические отношения. Это была инициатива Киева.

Фото: Яндекс.Карты