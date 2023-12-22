На Димитрова неизвестный порезал ножом 15-летнего подростка

Мальчик приехал с мамой, чтобы забрать из гостей дядю и стал жертвой нападения.

Во Фрунзенском районе Петербурга 15-летний получил множественные ножевые ранения, когда с матерью приехал забирать дядю из гостей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 14 февраля обратилась женщина и сообщила, что в парадной дома по улице Димитрова лежит мужчина с ножевым ранением. Прибывшими полицейскими обнаружен 15-летний гражданин Узбекистана И., который с множественными проникающими ножевыми рениями груди, живота с повреждением внутренних органов, колото-резаными ранами задней поверхности грудной клетки слева и передней брюшной стенки, в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

По предварительной информации, 45-летняя М. подъехала с сыном И. на такси к дому по улице Димитрова, чтобы забрать своего 56-летнего брата, который распивал в компании неустановленных лиц алкоголь. В период времени с 21:38 до 21:50 в квартире неизвестный нанесноже несовершеннолетнему И. множественные ножевые ранения в область груди и живота. Принимаются меры для установления и розыска преступника.

Также в больницу поступила мама мальчика с резаной раной в нижней трети правого бедра с повреждением сухожилия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv