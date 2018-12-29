Дима Билан предлагает ввести цензуру в музыке

Это нужно, чтобы не свалиться в абсолютный треш и вседозволенность, считает артист.

На фестивале Russian Music Festival, который проходит в Абу-Даби, певец Дима Билан признался журналистам, что он был бы не прочь ввести в России музыкальную цензуру. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Артист отметил, что в западной музыке сейчас происходит какой-то хаос, поэтому, если есть возможность, то в России нужно стараться придерживаться определенных традиций. Это нужно, чтобы не свалиться в абсолютный треш и вседозволенность. Дима Билан хотел бы, чтобы бы были определенные структуры, которые будут просеивать все это.

Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит, – перебор. Дима Билан, певец

Ранее Диме Билану присвоили звание "Заслуженного артиста Российской Федерации".

Фото: Instagram / bilanofficial