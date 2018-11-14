Диме Билану присвоено звание "Заслуженного артиста Российской Федерации"

Указ подписан Президентом РФ 13 ноября 2018 года.

Дмитрию Билану присовено самое почетное звание в мире музыкантов и артистов России "Заслуженного артиста Российской Федерации".

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2018 № 656 был подписан Президентом РФ, сегодня 14 ноября этот документ опубликован и вступил в законную силу.

Дмитрий Николаевич Билан уже имеет множество почетных званий: Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики (2006), Заслуженный артист Чеченской Республики (2007), Заслуженный артист Республики Ингушетия (2007), Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008). Теперь он награжден самым почетным званием среди артистов.

Реакция самого Дмитрия пока неизвестна.

Фото и видео: Instagram/ Дима Билан