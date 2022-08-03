Награду вручил лично глава республики Леонид Пасечник.

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание героя ЛНР. Об этом сообщает "РИА Новости".

Награду вручил лично глава республики Леонид Пасечник. На церемонии вручения он выразил благодарность жителям Чечни за помощь, оказанную в борьбе с украинскими фашистами.

Пасечник подчеркнул, что совместными усилиями территория ЛНР была освобождена от киевского режима.

Ранее Шойгу заявил, что российская армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине

Видео: Telegram / РИА Новости