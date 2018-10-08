Костыли и сломанная нога: как Билан получил звание Заслуженного артиста России

Певца наградил министр культуры страны Владимир Медицинский.

Во вторник, 25 марта, российский певец Дима Билан получил звание Заслуженного артиста России. Награждение деятелей культуры и искусства проходило в Большом театре Москвы. Артист опубликовал в Instagram видео с важным моментом из его жизни.

Почетную награду Билан получил из рук министра культуры России Владимира Медицинского. Артист не без труда встал со своего места и проследовал на сцену для торжественной речи. Дело в том, что недавно певец сломал ногу и теперь ходит на костылях.

Ранее мы писали, что Путин смотрит на нас со старинных полотен.

Видео: Instagram / bilanofficial