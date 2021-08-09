Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область

Серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области. Об этом заявил "РИА Новости" заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, в некоторых населенных пунктах области наблюдаются туманы, опасных для здоровья человека превышений норм содержания вредных веществ в воздухе не обнаружено.

В ряде населенных пунктов ощущается запах гари, в частности, в некоторых районах Челябинска. Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских. Виталий Безруков, замминистра экологии Челябинской области

Отмечается, что в ближайшее время туманы начнут спадать, однако в верхних слоях атмосферы возможна дымка от природных пожаров.

Ранее на территории Греции были выявлены три новых крупных лесных пожара. Один из них возник на одном из крупнейших островом страны – Эвии. Около 1,4 тыс. человек были вывезены на паромах и рыбацких лодках. Два других пожара выявлены в южной части полуострова Пелопоннес. Огонь стал угрозой для нескольких деревень и национального парка.

Видео: ВКонтакте / Михаил Медведев, Накануне.RU