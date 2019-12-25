В Петербурге за сентябрь на 6% увеличились продажи новых автомобилей

В последний раз такие показатели были в декабре 2018 года.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Северной столице три месяца наблюдается рост продаж новых автомобилей. Соответствующие данные приводит агентство "Auto-Dealer-СПб".

С начала 2020 года было продано на 15% меньше легковых автомобилей, чем в 2019 году. Только в сентябре в городе реализовали 13 352 новых автомобиля.

Отмечается, что около 2 тысяч машин одного бренда только бренда Hyundai продали за месяц. По оценкам экспертов, это рекордные показатели. В последний раз такие показатели были в декабре 2018 года.

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