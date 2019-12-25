Дилер выплатил петербуржцу 3,4 млн рублей из-за продажи автомобиля с другим годом выпуска

Мужчина подал иск в суд о расторжении контракта покупки автомобиля, который он приобрел в 2022 году по хорошей скидке.

Владелец автосалона вынужден был выплатить 63-летнему покупателю, купившему внедорожник Chery Tiggo 2022 года выпуска, который оказался выпущенным годом ранее, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Мужчина подал иск в суд о расторжении контракта покупки автомобиля, который он приобрел в 2022 году по хорошей скидке. Когда клиент регистрировал машину, выяснилось, что дата выпуска транспортного средства не соответствует указанной в контракте.

Автосалон отказался компенсировать покупку машины и предложил владельцу извинения. Судья встал на сторону клиента и удовлетворил его требование о возврате денег за автомобиль, компенсации морального ущерба и штрафа.

Общая сумма возмещения составила более 3,4 миллиона рублей. Суд также постановил вернуть автомобиль продавцу. Деньги поступили на счёт владельца спустя пять дней после уведомления.