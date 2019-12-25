  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дилер выплатил петербуржцу 3,4 млн рублей из-за продажи автомобиля с другим годом выпуска
Сегодня, 13:46
86
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Дилер выплатил петербуржцу 3,4 млн рублей из-за продажи автомобиля с другим годом выпуска

0 0

Мужчина подал иск в суд о расторжении контракта покупки автомобиля, который он приобрел в 2022 году по хорошей скидке.

Владелец автосалона вынужден был выплатить 63-летнему покупателю, купившему внедорожник Chery Tiggo 2022 года выпуска, который оказался выпущенным годом ранее, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Мужчина подал иск в суд о расторжении контракта покупки автомобиля, который он приобрел в 2022 году по хорошей скидке. Когда клиент регистрировал машину, выяснилось, что дата выпуска транспортного средства не соответствует указанной в контракте.

Автосалон отказался компенсировать покупку машины и предложил владельцу извинения. Судья встал на сторону клиента и удовлетворил его требование о возврате денег за автомобиль, компенсации морального ущерба и штрафа.

Общая сумма возмещения составила более 3,4 миллиона рублей. Суд также постановил вернуть автомобиль продавцу. Деньги поступили на счёт владельца спустя пять дней после уведомления.

Ранее мы сообщили о том, что приставы вынудили юридическую компанию демонтировать незаконные рекламные вывески в Невском районе.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу

Теги: гу фссп по петербургу, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии