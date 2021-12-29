Дикий лебедь поселился в Дворцовом парке в Гатчине

При этом на озере живут самец Гоша и самки Айседора и Серебрянка. Дикий лебедь не может с ними подружиться.

С ноября на Белом озере Дворцового парка в Гатчине гостит дикий лебедь. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Гатчина".

При этом на озере живут самец Гоша и самки Айседора и Серебрянка. Дикий лебедь не может с ними подружиться, Гоша постоянно держит его на расстоянии.

По этой причине лебедь находится в обществе уток. Птицы обычно проводят время у Иорданского колодца. Лебедя можно покормить, но только не булкой. Лучше выбрать овсяные хлопья, отварной картофель или мелконарезанную морковь.

В октябре прошлого года в деревне Гатчинского района неизвестный подстрелил лебедя.

Фото: Instagram / @gatchina.palace (Станислав Саблин)