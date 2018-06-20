Российские диетологи назвали топ-5 полезных перекусов

Лидерами списка стала рыба, молочные продукты и шоколад.

Специалисты утверждают, что благодаря нескольким хитростям можно избежать появления анемии, ломкости и выпадения волос. Последствия голодания могут перерасти в хронические заболевания. В частности, постоянное недоедания скажется на весе: голод приведет к ожирению. Врачи предлагают избежать неприятных последствий при помощи сбалансированных перекусов.

Представители Росконтроля назвали самые полезные перекусы для человека. Благодаря их употреблению желудок человека можно привести в норму. Также перекусы подойдут для любителей тренировок.

Первый вариант - шоколад, который обеспечит организм серотонином. Благодаря данному веществу организм расслабляется. На втором месте - зеленый горошек. Он содержит витамин С, способный укрепить мышцы и кости.

На третьем месте - лосось. Из-за белка рыба выстраивает мышечную ткань. На четвертом месте в рейтинге яйца. Они обогащены антиоксидантами и витаминами А.и В 2,5 и 12. Последним полезным перекусом диетологи считают творог. Он также богат белком и позволяет укрепить мышцы и насытить организм на продолжительный срок.

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