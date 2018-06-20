Анастасия Емельянова: в барбариски и грибную колбасу добавляют жуков

В феврале 2017 года группа веганов создала специальное приложение, которое по штрихкоду определяет состав продуктов питания. С помощью приложения можно выяснить удивительные вещи: в алкогольной продукции, барбарисках и соках присутствуют ингредиенты животного происхождения.

Проект основали трое друзей-энтузиастов, которые борются за "этичность" продукции. Все началось с идеи для маленького стартапа. Алена Кабардинова, Николай Дубровский и Анастасия Емельянова решили разработать приложение, которое избавит веганов от мучительного вчитывания в составы на этикетках, а будет само разъяснять ингредиенты.

Эту идею активно поддержали веганы и вегетарианцы, поэтому на краудфандинговой платформе на создание VegCode ребята собрали вместо 30 заявленных тысяч - 35. Задумка ребят прошла на Philtech-акселератор - это образовательная программа для развития стартапов, нацеленных на решение глобальных проблем с помощью технологий. Там Алена, Николай и Анастасия получили знания, благодаря которым позднее и создали VegCode.

Теперь с помощью этого приложения люди могут узнать о необычных ингредиентах, которые скрываются в печенье, колбасе и даже алкоголе. Например, мало кто знает, что при производстве барбарисок используются жуки.

Очень много неожиданных моментов, с тем же самым кармином, который делается из жуков. Во всех красных товарах он может встретиться. В конфетах, в джемах, во фруктовых наполнителях, которые на мороженое кладут и даже в колбасе. Есть грибная колбаса, ее зачем-то подкрашивают розовым. И она по составу вся из растительных продуктов, кроме кармина. Зачем грибную колбасу красить в розовый? И раз уж вы сделали весь растительный состав, зачем туда еще жуков пихать? При производстве алкогольных напитков, часто при фильтрации используется продукты животного происхождения, но на этикетках этого не пишут. Эту информацию нужно проверять, перепроверять.

Кармин - это красный краситель из карминовой кислоты, выделяемые самками насекомых кошениль, имеющих не слишком приятный вид. Это вещество зарегистрировано в качестве пищевой добавки Е120. Сушеный вид кошениль напоминает изюм, и считается, что именно он является секретным ингредиентом кока-колы.

Чтобы узнать состав продукта, нужно отсканировать его штрихкод в приложении VegCode. Если он есть в базе данных, то информация о производителе и бренде, вместе со списком ингредиентов появится на экране.

Сейчас в базе данных приложения 26 000 товаров, и каждый желающий может отправлять понравившийся ему продукт на поверку. Для этого достаточно так же отсканировать штрихкод и добавить в предложенную форму на экране название товара.

Как бывает сложно выбрать в магазине печеньки, потому что надо вчитываться в состав, гуглить или в группы в какие-нибудь входить, искать, какие печеньки по вегану, какие нет. В далеких планах у нас была идея с раздельным сбором. Так как очень много людей, мы хотим продвигать осознанное потребление. То что у нас нет системного сбора - большая проблема в России. Поэтому мы бы хотели добавить в приложение те пункты приема, где принимают эту упаковку. Например молоко в тетрапаке можно сдать вот здесь и вот здесь. Много людей хотят этим заниматься, но они не знают где и как.

Кроме состава, в приложении встречаются пометки о тестировании ингредиентов на животных. И хотя изначально приложение создавалось только для веганов, в будущем его смогут использовать люди, решающие исключить из своего рациона питания какие-то определенные ингредиенты. Так в приложение планируют адаптировать для аллергиков.

В дальнейшем мы думали, что мы может сделать фильтры, в которых люди с аллергией могут делать пометки - я не хочу клубнику употреблять - и ему будет высвечиваться - осторожно здесь клубника или следы клубники.

Сейчас VegCode находиться на этапе дальнейших разработок своего ядра - пополнение базы продуктов, и зовет на помощь в этом деле заинтересованных волонтеров.

Видео и фото: Piter.TV, фото жуков/vk

Дарья Молчанова, Глеб Лялин