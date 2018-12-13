  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
407
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаверму

0 0

Эксперт считает, что это блюдо соответствует всем нормам правильного питания.

Число людей с ожирением в России за последние восемь лет увеличилось вдвое. Около 14 % мужчин и 26 % женщин страдают от избыточного веса. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Эксперты утверждают, если нет времени на полноценный прием пищи, то стоит захватить еду с собой. Для перекуса отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты.

Однако в ритме большого города не всегда есть время готовить, проще забежать в ресторан сети быстрого питания и захватить с собой, например, шаверму. Врач-диетолог Сергей Обложко считает, что это будет не только вкусно, но и полезно. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению эксперта, шаверма соответствует всем нормам правильного питания: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Однако есть две проблемы: это избыток масла и кусочки теста, скрученные в несколько раз, на кончиках продуктах. Обложко заявляет, что нужно попросить повара не добавлять много масла в шаверму, а также стоит откусывать и выбрасывать кончики. "Тогда вы получите все необходимое – белок, углеводы и клетчатку", - уверен диетолог.

Ранее диетолог рассказал о вреде чрезмерного употребления шашлыков.

Видео: YouTube / Надежда Товстыко

Теги: ожирение, советы диетолога, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии