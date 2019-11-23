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Диетолог назвала продукты, зараженные сальмонеллезом

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По словам врача, сальмонелла очень часто встречается в мясе и рыбе.

В субботу, 23 ноября, стало известно, в каких продуктах на российских полках чаще всего встречается сальмонеллез. Об этом Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве".

Как оказалось, чаще всего сальмонеллу можно встретить в мясе и рыбе. Риск заболеть повышается, если продукты долгое время пролежали в холодильнике.

Соломатина отметила, что при покупке россиянам необходимо обращать внимание на внешний вид и запах мяса. Также в группу риска попадает просроченная молочная продукция. Покупателям стоит тщательно проверять срок годности. 

Ранее мы сообщали о том, что Елена Малышева назвала ранние симптомы рака мозга.

 

 

Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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