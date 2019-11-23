Елена Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

Метод профилактики этого заболевания еще не выработан.

В субботу, 23 ноября стало известно о том, какие первые симптомы могут помочь определить рак мозга. Об этом рассказала Елена Малышева.

По словам телеведущей, признаком развития рака в мозгу можно считать внезапные трудности в речи, изменения походки и деформацией лица.

"Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках", — заявила Малышева.

По ее словам опухоль головного мозга — опасное заболевание. При этом метод профилактики глиобластомы еще не выроботан медиками.

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Видео: Instagram/ malysheva.live