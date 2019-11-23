  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:35
90
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Елена Малышева назвала ранние симптомы рака мозга

0 0

Метод профилактики этого заболевания еще не выработан.

В субботу, 23 ноября стало известно о том, какие первые симптомы могут помочь определить рак мозга. Об этом рассказала Елена Малышева.

По словам телеведущей, признаком развития рака в мозгу можно считать внезапные трудности в речи, изменения походки и деформацией лица. 

"Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках",

— заявила Малышева.

По ее словам опухоль головного мозга — опасное заболевание. При этом метод профилактики глиобластомы еще не выроботан медиками.

Ранее мы сообщали о том, что финские ученые назвали новую причину болезни Паркинсона.

Видео: Instagram/ malysheva.live

 

Теги: малышева, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии