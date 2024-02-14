Дибуновский путепровод в Петербурге достроят к концу 2025 года

Путепровод на севере Петербурга наконец включили в госпрограмму.

Правительство Санкт-Петербурга внесло в госпрограмму "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" проект по завершению строительства Дибуновского путепровода, вызывавшего жалобы автомобилистов из-за отсутствия освещения и неудобной развязки.

Согласно проекту, финансирование предусмотрено в размере 150 млн руб., а заключение контрактов на выполнение работ запланировано до конца 2025 года. Объект официально значится как "автодорожный путепровод на участке Санкт-Петербург — Бусловская км 28 ПК 5".

Из пояснительной записки следует, что движение по путепроводу открыли ещё в 2019 году, однако объект не был полностью завершён. Длина самого моста составляет около 100 м, а примыкающих к нему участков дорог — 1,2 км и 1 км.

Лишь в апреле 2025 года комитет имущественных отношений признал путепровод частью казённого имущества города, после решения Сестрорецкого районного суда, что позволило включить его в перечень объектов для доработки и благоустройства.

Ранее главный архитектор Петербурга рассказал о современном развитии города.

Фото: freepik (fanjianhua)