Дибров рассказал о взятках от участников шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Он заявил, что за 20 лет работы ему поступало множество таких предложений.

Ведущий интеллектуального шоу на Первом канале "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров рассказал, что в прошлом получал множество предложений о взятках. Такое заявление он сделал в эфире программы "Вечерний Ургант".

Во время беседы Иван Ургант предложил Диброву отгадать названия новых подсказок, придуманных авторами шоу. Увидев картинку, изображающую руку с несколькими купюрами, Дибров решил прокомментировать эту "подсказку".

Он заявил, что за время работы в "Кто хочет стать миллионером?" ему много раз поступало предложение о взятке.

"Это взятка ведущему. А вы ведь даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над "Кто хочет стать миллионером?" мне приходилось видеть подобное", - отметил Дибров.

Ургант сразу же вспомнил случай с магистром игры "Что? Где? Когда?" Александром Друзем. Его обвинили в попытке подкупить одного из редакторов "Кто хочет стать миллионером?". Сам Друзь свою вину отрицает.

Ранее Иван Ургант предложил отдать подарок Тилля Линдеманна дочери Лободы.

Фото: Instagram / vecherniy_urgant