Иван Ургант предложил отдать подарок Тилля Линдеманна дочери Лободы

Это игрушечный самолетик, который использовался на съемках клипа музыканта в качестве реквизита.

Отношения Светланы Лободы и Тилля Линдеманна до сих пор не дают покоя общественности. Даже телеведущий Иван Ургант не удержался от шутки по этому поводу в своем новом выпуске вечернего шоу.

Гостем очередной программы на Первом канале стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Он вместе с Ургантом обсудил фильм "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли. Для этой картины лидер группы Rammstein записал песню на русском языке "Любимый город" и клип к ней.

Бекмамбетов подарил Урганту игрушечный самолетик, который использовался на съемках в качестве реквизита. Режиссер предложил придумать Ивану, кому достанется игрушка. Телеведущий заявил, что подарит ее дочери Светланы Лободы.

"Я подарю его дочери Светланы Лободы. Пусть у нее хоть что-то будет", - заявил Ургант, чем немало смутил Бекмамбетова.

Пока неизвестно, как Лобода отреагирует на данную реплику. Она много раз признавалась, что не любит обсуждать свою личную жизнь.

Ходят лишь слухи, что в 2017 году у Лободы и Тилля был роман. Звезды познакомились на музыкальном фестивале, после чего их несколько раз видели вместе. Когда в 2018 году Лобода родила дочь Тильду, появилось еще больше слухов. При этом сама Светлана никогда не называла имя отца девочки.

Ранее мы писали, что Прилучный готовился к съемкам в фильме "Девятаев" по компьютерной игре.

Фото: кадр из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале