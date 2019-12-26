"Очень светлый, добрый и веселый человек": Диана Пожарская рассказала о работе с Милошем Биковичем

Актриса отметила, что ее коллега по фильму "Отель Белград" – огромный профессионал.

Российская актриса театра и кино Диана Пожарская в интервью Piter.TV рассказала, как ей работалось с Милошем Биковичем. Она отметила, что Милош – "очень светлый, добрый и веселый человек". Помимо всего прочего он также огромный профессионал.

С Милошем, конечно, была рада встретиться снова на съемочной площадке ровно, как и все его партнеры в кино. Потому что это, действительно, очень светлый, добрый, веселый человек, который ко всему хорошему по-человечески еще и огромный профессионал. Поэтому с ним всегда интересно и радостно работать вместе. Диана Пожарская – актриса театра и кино

Напомним, что Пожарская и Бикович играют главные роли в фильме "Отель Белград". Их герои – Даша Канаева и Павел Аркадьевич – знакомы зрителям по сериалу "Отель Элеон".

После четырех лет разлуки "ПаДаша" (так пару называют поклонники) неожиданно сталкиваются в Белграде. В романтичной атмосфере древнего города чувства между молодыми людьми готовы вспыхнуть вновь. Однако их любви могут помешать разные обстоятельства в лице будущего тестя Павла, настоящего мужа Даши, слепого деда и друга-банкрота.

В российских кинотеатрах фильм Константина Статского "Отель Белград" вышел в прокат 5 марта. Кроме Биковича и Пожарской роли в нем исполнили Борис Дергачев, Александра Кузенкина и другие актеры.

Видео: Piter.TV, YouTube / Central Partnership