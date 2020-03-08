Мальчик появился на свет 26 июня.

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями. Об этом они рассказали в Instagram.

Артист поделился совместным фото из роддома со своей возлюбленной и новорожденным сыном.

Пожарская также поделилась совместным снимком и рассказала, что назвали сына Олегом, в честь знаменитого прадеда – актера Олега Янковского. Малыш появился на свет 26 июня.

В марте Диана Пожарская впервые опубликовала снимки с Иваном Янковским.

Фото: Instagram / @ivanfilippovich