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Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями
Сегодня, 10:04
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Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями

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Мальчик появился на свет 26 июня.

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями. Об этом они рассказали в Instagram.

Артист поделился совместным фото из роддома со своей возлюбленной и новорожденным сыном.

Пожарская также поделилась совместным снимком и рассказала, что назвали сына Олегом, в честь знаменитого прадеда – актера Олега Янковского. Малыш появился на свет 26 июня.

В марте Диана Пожарская впервые опубликовала снимки с Иваном Янковским.

Фото: Instagram / @ivanfilippovich

Теги: диана пожарская, иван янковский
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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