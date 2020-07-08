Диана Пожарская впервые опубликовала снимки с Иваном Янковским

Тем самым она подтвердила информацию об их отношениях.

Последние несколько месяцев в прессе активно обсуждался предполагаемый роман актеров Дианы Пожарской и Ивана Янковского. Актер к тому моменту уже был официально свободен — Вера Панфилова подтвердила новость об их расставании еще осенью 2020 года.

Некоторое время назад в Сети даже появились слухи о беременности Дианы Пожарской. Сама актриса очень долгое время хранила молчание.

Но накануне вечером она решила наконец расставить точки над i и опубликовала несколько романтичных кадров с Иваном Янковским.

Ранее Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус в фильме "Текст".

Фото: Instagram/ @dianapozharskaya