Леонардо Ди Каприо сыграет Билли Миллигана в фильме "Переполненная комната"

Расщепления личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности. Он был обвинен в конце 1970-х в ряде ограблений, похищений и изнасилований.

Актера Леонардо Ди Каприо утвердили на роль Билли Миллигана в фильме "Переполненная комната" (The Crowded Room). Об этом сообщает портал Consequence of Sound.

Фильм будет называться "Переполненная комната" (The Crowded Room) и станет экранизацией книги Дэниэла Киза "Таинственная Билли Миллигана" (1981). Главную роль маньяка с синдромом множественной личности исполнит голливудский актер Ди Каприо. Производством картины будет заниматься компания Ди Каприо Appian Way.

Билли Миллиган - американский гражданин, один из самых известных людей с диагнозом "множественная личность" в истории психиатрии. Расщепления личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности. Он был обвинен в конце 1970-х в ряде ограблений, похищений и изнасилований. Миллиган был оправдан, так как адвокаты смогли доказать, что все преступления совершали его другие личности.

В 2016 году по аналогичному сюжету был снят триллер "Сплит" режиссера М. Найта Шьямалана.

Фото: leonardodicaprio/ Instagram