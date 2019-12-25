Дезертира опознали в Чите 16 лет спустя по отпечаткам пальцев после смерти

Мужчина сгорел при пожаре в частном доме.

Срочника-дезертира, прятавшегося более 16 лет, опознали после смерти. Об этом рассказали представители военного следственного управления СК РФ. По данным надзорного ведомства, бывшего солдата выдали отпечатки пальцев. Молодой человек 20 сентября 2004 года шел с танкодрома в поселке Песчанка в лес. После этого его никто не видел. Следственный комитет изучал несколько вариантов развития событий. В частности, рассматривалась возможность утопления солдата в бассейне для подводного вождения, убийстве жертвы сослуживцами. Однако ни одна из версий не нашла подтверждений.

Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью. пресс-служба СК РФ

Известно, что 29 сентября 2020 года в частном доме оперативники нашли тело местного жителя. По информации от хозяйки дома, погибший был ее гражданским мужем, но его документов женщина не смогла предоставить. Она сообщила, что все сгорело при пожаре. Так как погибшего не смогли найти по базе данных, решено было проверить его отпечатки пальцев. Благодаря этому обнаружилось совпадение с отпечатками пропавшего солдата. Далее по фотографии мужчины его опознала мать.

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев.

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