Деятельность ресторана "Счастье" у Исаакиевского собора временно приостановлена

Октябрьский районный суд ограничил работу ресторана на 60 суток.

Ресторан "Счастье", находящийся у Исаакиевского собора по адресу Малая Морская, 24 временно не работает из-за обнаруженных Роспотребнадзором нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 30 июня.

В ходе внеплановой проверки установлено, что в "Счастье" не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; нет маркировочных ярлыков изготовителя; осуществлялись реализация продукции с истекшим сроком годности и замораживание нереализованных готовых блюд для реализации в другие дни. Отмечается и отсутствие медицинских книжек у персонала.

Октябрьский районный суд ограничил работу ресторана "Счастье" у Исаакия на 60 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что число пострадавших от отравления в ресторане на канале Грибоедова возросло до 95.

Фото: ВКонтакте / БАР-РЕСТОРАН СЧАСТЬЕ