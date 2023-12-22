  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:02
89
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Деятельность двух нелегальных игорных клубов пресекли правоохранители на Камчатке

0 0

Подозреваемыми стали пять россиянок.

Деятельность двух нелегальных игорных клубов пресекли российские правоохранительные органы на территории Камчатки. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что подпольные заведения располагались в помещениях, расположенных на улице Ленинградской и бульваре Рыбацкой славы в городе Петропавловске-Камчатском. Организаторами криминальной деятельности оказались пять местных жительниц. Оперативники провели обыски и выявили порядка 47 комплектов игрового оборудования. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. В текущий момент фигурантки расследования отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге задержали водителя, повредившего машину Lada инспектора.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: азартные игры, игорная деятельность, камчатка, мвд, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии