Деятельность двух нелегальных игорных клубов пресекли правоохранители на Камчатке

Подозреваемыми стали пять россиянок.

Деятельность двух нелегальных игорных клубов пресекли российские правоохранительные органы на территории Камчатки. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что подпольные заведения располагались в помещениях, расположенных на улице Ленинградской и бульваре Рыбацкой славы в городе Петропавловске-Камчатском. Организаторами криминальной деятельности оказались пять местных жительниц. Оперативники провели обыски и выявили порядка 47 комплектов игрового оборудования. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. В текущий момент фигурантки расследования отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге задержали водителя, повредившего машину Lada инспектора.

Фото и видео: МВД Медиа