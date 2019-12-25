Деятели культуры Петербурга поддержали вакцинацию против гриппа

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Северной столице известные деятели культуры поддержали вакцинацию против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
Привится от гриппа пришли такие деятели культуры, как заслуженный артист России Юрий Гальцев, актер Андрей Носков и балетмейстер, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман и Михаил Боярский с супругой.
От моего здоровья зависит здоровье моего театра
Борис Эйфман.
Другие деятели культуры отметили, что решились на прививку ради безопасности зрителей. Они прошли вакцинацию от гриппа в поликлинике № 39 в Санкт-Петербурге в рамках прививочной кампании.
Ранее мы сообщали о том, что 16 сентября погоду в Петербурге испортит циклон.
Фото:pixabay
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