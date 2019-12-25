Деятели культуры Петербурга поддержали вакцинацию против гриппа

Они прошли вакцинацию от гриппа в поликлинике № 39 в Санкт-Петербурге в рамках прививочной кампании.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Северной столице известные деятели культуры поддержали вакцинацию против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Привится от гриппа пришли такие деятели культуры, как заслуженный артист России Юрий Гальцев, актер Андрей Носков и балетмейстер, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман и Михаил Боярский с супругой.

От моего здоровья зависит здоровье моего театра Борис Эйфман.

Другие деятели культуры отметили, что решились на прививку ради безопасности зрителей. Они прошли вакцинацию от гриппа в поликлинике № 39 в Санкт-Петербурге в рамках прививочной кампании.

Ранее мы сообщали о том, что 16 сентября погоду в Петербурге испортит циклон.

Фото:pixabay