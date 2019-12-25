16 сентября погоду в Петербурге испортит циклон

Во второй половине дня в городе пройдут дожди, усилится ветер.

В среду, 16 сентября, погоду в Петербурге испортит очередной циклон, выходящий своим центром в Карелию. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой. Во второй половине дня в городе пройдут дожди, усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

При этом сегодня в Петербурге будет еще относительно тепло, учитывая, что на календаре середина осени. Температура воздуха поднимется до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть юго-востока, востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в среду в Ленобласть придут туман и дожди.

Фото: pixabay.com