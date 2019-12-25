В среду в Ленобласть придут туман и дожди

Максимальная температура после рассвета достигнет +18 градусов.

В среду, 16 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Утром регион накроют туман и кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУМЧС РФ.

В темное время суток столбик термометра покажет от +1 до +6 градусов, а у воды – до +10. Днем температура возбуха составит от +13 до +18 градусов.

Т течение дня будет дуть переменный ветер от южного до юго-восточного: его порывы составят 1-5 м/с ночью и 7-12 м/с - днем.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что в среду погода в Петербурге еще порадует своим теплом.

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