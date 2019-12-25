В среду погода в Петербурге еще порадует своим теплом

Столбики термометров в этот день поднимутся до +15…+17 градусов.

В среду, 16 сентября, в Петербурге ожидается ясная погода, без дождей. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Грядущей ночью температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на ближайшую неделю.

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