  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Деян Ловрен включил Петербург в тройку красивых городов Европы
Сегодня, 9:58
52
nadezhda_sib

Деян Ловрен включил Петербург в тройку красивых городов Европы

0 0

Новичок "Зенита" будет выступать под номером 6.

Накануне, 2 августа, новый игрок "Зенита" Деян Ловрен прибыл в Петербург. Защитник успел дать первое интервью, рассказала пресс-служба сине-бело-голубых.

Как рассказал Ловрен, ранее он не был лично ни с кем знаком из игроков, однако выступал против них на матчах, в том числе в чемпионате мира. Также спортсмен поделился своим ожиданием увидеть город и местных жителей. Около 10 дней назад он начал изучать русский язык. 

Думаю, что он [Петербург - прим.] точно входит в ТОП-3 самых красивых городов Европы.

отметим защитник.

Футболист готов выступить за "Зенит" уже в ближайшем матче с "Локомотивом", который состоится 7 августа.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

Теги: деян ловрен, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии