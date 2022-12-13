Девятиклассник отлетел в припаркованный автомобиль после наезда на него грузовика на Уездном проспекте

Пострадавший доставлен в больницу с переломом шейки правого бедра.

Во вторник, 28 марта, на Уездном проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадал ученик 9 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 34-летний водитель за рулём грузовика УАЗ, двигаясь по дворовой территории от тупика, совершил наезд на 19-летнего школьника, который от удара отлетел на припаркованный Kia Soul.

В результате ДТП девятиклассник был госпитализирован с переломом шейки правого бедра в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Скандинавия" погиб водитель и пострадал ребёнок.

Фото: Piter.TV