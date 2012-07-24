К месту крушения были направлены кареты скорой помощи и группа спасателей.

Девять военных погибли при крушении вертолета в Турции, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Инцидент произошел в горной местности в восточной провинции Битлис. Вертолет типа Cougar вылетел из Бингеля в Татван. Через полчаса после вылета связь с ним была прервана.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. К месту крушения были направлены кареты скорой помощи и группа спасателей.

Ранее мы сообщали, что СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции.

Видео: YouTube / Ilke News Agency