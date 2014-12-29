СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в Швеции

Предположительно преступник прибыл в Ветланду из Афганистана.

СМИ раскрыли личность подозреваемого в вооруженном нападении в шведском городе Ветланда. Об этом заявили журналисты из местного издания Aftonbladet. По данным источника, атаку на восьмерых человек совершил выходец из Афганистана. Уточняется, что молодому человеку 22 года. Он проживал на территории города, в котором совершил злодеяние. В Швецию он приехал в 2018 году.

Ранее правоохранительные органы на пресс-конференции рассказали, что рассматривают нападение как покушение на убийство, но не исключают террористические мотивы преступника. Подробности произошедшего они не стали раскрывать.

Напомним, что преступление совершено вечером 3 марта. Преступник ранил холодным оружием местных жителей. Все пострадавшие госпитализированы. Медики рассказали, что жизнь нескольких пациентов находится под угрозой.

В Швеции рассказали о пострадавших при нападении мужчины с ножом.

Фото: AFP