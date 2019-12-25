Злоумышленник успел ранить восемь человек.

В Швеции рассказали о пострадавших при нападении мужчины с ножом в Ветланде. Об этом заявила местная радиостанция Radio Sweden со ссылкой на заявление больницы. Известно, что трое пациентов имеют ранения, угрожающие жизни.

Напомним, что вечером 3 марта мужчина с ножом напал на прохожих. Ему удалось ранить восемь человек. Все пострадавшие госпитализированы, сведения о том, были ли среди них иностранные граждане, устанавливаются. Полиция задержала злоумышленника. Им оказался молодой человек 20-ти лет. Сейчас произошедшее квалифицируется как покушение на убийство, но также рассматриваются и террористические мотивы преступления.

По данным издания Loсal, на пресс-конференции представители местной полиции заявили, что нет никаких признаков того, что в деле есть другие подозреваемые в трагедии.

В Швеции расследуют нападение в Ветланде как покушение на убийство.

Фото: AFP