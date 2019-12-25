В Швеции расследуют нападение в Ветланде как покушение на убийство

В полиции рассказали о классификации преступления, совершенного накануне вечером.

В Швеции расследуют нападение в городе Ветланде провинции Йёнчёпинг как покушение на убийство. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правоохранительных органов. Представитель закона заявил, что квалификация преступления, произошедшего на юге страны, заменена. При этом, оперативники продолжат изучать возможные террористические мотивы.

Сейчас мы начали предварительное расследование о покушении на убийство, это наша криминальная классификация. В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать террористические мотивы, но на данный момент я не могу сказать, почему. Мы выясняем, есть ли террористические мотивы, но следствие должно это показать, в этом мы тесно сотрудничаем с полицией безопасности СЕПО. Йёнчёпинг Малена Гран, начальник полиции

Эксперт отказалась комментировать гражданство нападавшего, а также его мотивы. Полиция предпочитает не раскрывать детали произошедшего. Специалисты отметили, что правоохранители во второй половине дня 3 марта получили телефонные звонки об атаке человека с предметом, напоминающим оружие. Оказалось, что злоумышленником стал мужчина, ранее известный по преступлениям меньшей тяжести. Его ранили, о состоянии преступника не сообщается.

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