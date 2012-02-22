Девять шайб на льду и игра СКА не оставил шансов "Сочи"

СКА разгромил "Сочи".

На льду "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА уверенно победил "Сочи" со счетом 8:1.

Хозяева льда с первых минут перехватили инициативу и уже к шестой минуте вели 2:0 благодаря шайбам Матвея Короткого и Матвея Полякова. Во втором периоде армейцы полностью доминировали, забросив еще пять шайб. Трижды отличился Короткий, оформив хет-трик, а также в ворота соперника забили Сергей Плотников, Михаил Воробьёв, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи.

Единственный гол у гостей провел Жан-Кристоф Боден, сумевший поразить ворота СКА на 55-й минуте встречи.

После этой победы СКА набрал 18 очков в 18 матчах и занимает девятое место в таблице Западной конференции. "Сочи" с 10 очками после 16 игр располагается на 11-й позиции. Следующий матч армейцы проведут против московского "Динамо".

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere