Девять пожарных тушили три бытовки на Малой Бухарестской

Обошлось без пострадавших.

В среду вечером, 23марта, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в бытовках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 21:53. На Малой Бухарестской в доме, 10, корпус, 2, загорелись три бытовки общей площадью 36 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились девять спасателей и две пожарные машины. В 22:23 пожар ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что на улице Ломоносова загорелся утеплитель для труб. С момента вызова до ликвидации огня прошло полчаса.

Фото: Piter.tv

