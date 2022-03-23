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На улице Ломоносова загорелся утеплитель для труб

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С момента вызова до ликвидации огня прошло полчаса.

В центре Петербурга днем 23 марта произошел пожар в подвальном помещении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. 

Жители улицы Ломоносова пожаловались на запах дыма. Как выяснилось, возгорание произошло в доме №24. В четырехэтажном здании в подвальном помещении горел утеплитель труб на площади 1 погонный метр.

Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее "Теплосеть" предупредила петербуржцев об отключении горячей воды. 

Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа 

Теги: пожар, утеплитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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