На улице Ломоносова загорелся утеплитель для труб

С момента вызова до ликвидации огня прошло полчаса.

В центре Петербурга днем 23 марта произошел пожар в подвальном помещении. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жители улицы Ломоносова пожаловались на запах дыма. Как выяснилось, возгорание произошло в доме №24. В четырехэтажном здании в подвальном помещении горел утеплитель труб на площади 1 погонный метр.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее "Теплосеть" предупредила петербуржцев об отключении горячей воды.

Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа