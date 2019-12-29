  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девять человек проверяют на коронавирус в больнице имени Боткина в Петербурге
Сегодня, 17:11
31
Arinablinova

Девять человек проверяют на коронавирус в больнице имени Боткина в Петербурге

0 0

Результаты обследования на данный момент неизвестны

В субботу, 29 февраля, в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что в больницу имени Боткина из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиян, прибывших домой из Италии. 

"Фонтанка" сообщает, что согласно данным комитета, на 28 февраля в больнице находилось 8 путешественников из Италии и один гражданин Ирана, приехавший с родины. 

Результаты обследования на данный момент неизвестны. 

Ранее мы писали, что на рейсе "Аэрофлота" выявили пассажира с подозрением на коронавирус.

Фото: pexels 

 

Теги: больница, боткин, короновирус
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии