Девять человек проверяют на коронавирус в больнице имени Боткина в Петербурге

Результаты обследования на данный момент неизвестны

В субботу, 29 февраля, в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что в больницу имени Боткина из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиян, прибывших домой из Италии.

"Фонтанка" сообщает, что согласно данным комитета, на 28 февраля в больнице находилось 8 путешественников из Италии и один гражданин Ирана, приехавший с родины.

Результаты обследования на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что на рейсе "Аэрофлота" выявили пассажира с подозрением на коронавирус.

Фото: pexels