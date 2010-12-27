У Удельного парка двое кавказцев изнасиловали 19-летнюю девушку

Вечером около Удельного парка приезжие на автомобиле насильно затащили девушку в автомобиль и изнасиловали.

Молодая жительница Всеволожского района Ленобласти стала жертвой двух насильников в Удельном парке. По сведениям от пострадавшей, на нее напали двое кавказцев, которые затащили ее в автомобиль. Там они принудили 19-летнюю девушку к оральному сексу, а после выбросили из салона. После этого пострадавшая сумела дойти до дорожных рабочих, у которых попросила помощи.

С заявлением жертва обратилась в правоохранительные органы Приморского района около пяти часов утра 12 апреля. Девушка рассказала, что на нее напали около 23 часов 11 апреля. Изначально рядом с ней затормозила машина. Из окна показался бородатый мужчина, который попросил зажигалку. Когда девушка протянула ему устройство, второй пассажир схватил ее и усадил в автомобиль. Инцидент произошел на углу проспекта Энергетиков и Богатырского.

Кроме домогательств, разбойники забрали у жертвы рюкзак с пятью тысячами рублей и личными вещами. После преступный действий, иномарка двинулась в направлении Светлановской площади.

Напомним, что в Пикалево педофил напал на 12-летнюю школьницу.

Фото: Pixabay.com

