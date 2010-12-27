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В Пикалево педофил напал на 12-летнюю школьницу
Сегодня, 10:17
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lesjasap
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В Пикалево педофил напал на 12-летнюю школьницу

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В Ленинградской области в Пикалево объявился педофил: он не дал девочке дойти до школы.

В Ленинградской области правоохранительные органы разыскивают педофила, который напал на 12-летнюю школьницу. Инцидент произошел в городе Пикалево в восемь часов утра 11 апреля.

С заявлением на преступника обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала. что злоумышленник изнасиловал пятиклассницу, когда на направлялась в школу. Насильник схватил пострадавшую во дворе третьего дома по Советской улице. Рядом располагались магазины секонд-хенд и промышленных товаров. 

В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Педофила разыскивают. В его отношении возбуждено уголовное дело. 
 

Теги: изнасилование , ленобласть , педофил , педофилия , пикалево , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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