В Пикалево педофил напал на 12-летнюю школьницу

В Ленинградской области в Пикалево объявился педофил: он не дал девочке дойти до школы.

В Ленинградской области правоохранительные органы разыскивают педофила, который напал на 12-летнюю школьницу. Инцидент произошел в городе Пикалево в восемь часов утра 11 апреля.

С заявлением на преступника обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала. что злоумышленник изнасиловал пятиклассницу, когда на направлялась в школу. Насильник схватил пострадавшую во дворе третьего дома по Советской улице. Рядом располагались магазины секонд-хенд и промышленных товаров.

В настоящее время в ситуации разбирается полиция. Педофила разыскивают. В его отношении возбуждено уголовное дело.

