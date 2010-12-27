Девушка утопила в пруду Ломоносовского района каршеринг

"Новый сервис от ЯндексDrive открыла для себя девушка - ЯндексDive".

В Ломоносовском районе Ленинградской области местные жители утром обнаружили в Малогорском пруду утопленный каршеринг. Об этом сообщают свидетели в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Новый сервис от ЯндексDrive открыла для себя девушка - ЯндексDive. Очевидцы

Со слов очевидцев, девушка всю ночь каталась по деревне Малые Горки (Ломоносовский район), а утром автомобиль оказался в Малогорском пруду.

Ранее на пересечении Маршала Новикова и Автобусной в Петербурге каршеринг протаранил мусоровоз.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК