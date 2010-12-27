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Девушка утопила в пруду Ломоносовского района каршеринг
Сегодня, 11:59
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nastya960

Девушка утопила в пруду Ломоносовского района каршеринг

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"Новый сервис от ЯндексDrive открыла для себя девушка - ЯндексDive".

В Ломоносовском районе Ленинградской области местные жители утром обнаружили в Малогорском пруду утопленный каршеринг. Об этом сообщают свидетели в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Новый сервис от ЯндексDrive открыла для себя девушка - ЯндексDive.

Очевидцы 

Со слов очевидцев, девушка всю ночь каталась по деревне Малые Горки (Ломоносовский район), а утром автомобиль оказался в Малогорском пруду. 

Ранее на пересечении Маршала Новикова и Автобусной в Петербурге каршеринг протаранил мусоровоз.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

 

Теги: каршеринг, ломоносовский район, пруд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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