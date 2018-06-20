Иномарка сбила девушку на "зебре" в Приморском районе

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 5 апреля в Приморском районе произошло ДТП. На перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов иномарка наехала на пешехода. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль сбил молодую девушку в зоне пешеходного перехода. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Информации о состоянии пострадавшей нет.

Ранее мы писали, что "Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург