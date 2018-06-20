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Иномарка сбила девушку на "зебре" в Приморском районе
Сегодня, 11:31
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Alena_Zinovieva

Иномарка сбила девушку на "зебре" в Приморском районе

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В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 5 апреля в Приморском районе произошло ДТП. На перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов иномарка наехала на пешехода. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль сбил молодую девушку в зоне пешеходного перехода. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Информации о состоянии пострадавшей нет.

Ранее мы писали, что "Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария, девушка попала под колеса автомобиля, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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