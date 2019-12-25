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Девушка угодила под колёса иномарки на Энгельса при выходе из трамвая
Сегодня, 12:45
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Девушка угодила под колёса иномарки на Энгельса при выходе из трамвая

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Свидетели видели следы крови на месте ДТП.

В четверг, 14 июля, в Выборгском районе Петербурга водитель за рулём иномарки Toyota Prius сбил девушку, которая вышла из трамвая на остановке. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях. 

Авария случилась примерно в 23:50 на проспекте Энгельса. На месте очевидцы заметили следы крови, тут же были вызваны сотрудники ДПС и врачи скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 

В комментариях к посту петербуржцы обсуждали опасность расположения трамвайных остановок и правила высадки пассажиров на них. 

Ранее мы сообщили о том, что иномарка ударилась о фуру и перевернулась у Володарского моста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артём Лазарев)

Теги: выборгский район, дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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