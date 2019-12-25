Девушка угодила под колёса иномарки на Энгельса при выходе из трамвая

Свидетели видели следы крови на месте ДТП.

В четверг, 14 июля, в Выборгском районе Петербурга водитель за рулём иномарки Toyota Prius сбил девушку, которая вышла из трамвая на остановке. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.



Авария случилась примерно в 23:50 на проспекте Энгельса. На месте очевидцы заметили следы крови, тут же были вызваны сотрудники ДПС и врачи скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.



В комментариях к посту петербуржцы обсуждали опасность расположения трамвайных остановок и правила высадки пассажиров на них.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка ударилась о фуру и перевернулась у Володарского моста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Артём Лазарев)