Иномарка ударилась о фуру и перевернулась у Володарского моста

Информации о пострадавших не поступало.

Рано утром в пятницу, 15 июля, у заезда на Володарский мост с Октябрьской набережной произошла авария с участием двух легковушек и грузовика. В результате на проезжей части перевернулся Hyundai Solaris. Об этом сообщили свидетели ДТП в соцсетях.

По показаниям очевидцев, авария произошла из-за неправильного маневра. В то время как Hyundai начал перестраиваться из левого ряда в правый, с находившейся рядом заправки поворачивала Kia. В результате оба водителя южнокорейских иномарок не справились с управлением. Hyundai в полете задел грузовик, который двигался по "встрече", и перевернулся от удара. Kia при этом оказалась на тротуаре.

На месте ведут работу сотрудники ДПС и МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что подросток на велосипеде попал в реанимацию с разрывом почки после ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург