Подросток на велосипеде попал в реанимацию с разрывом почки после ДТП

ДТП произошло в СНТ "Художник" в деревне Пупышево.

Вечером 14 июля в Ленобласти госпитализировали 17-летнего подростка, который попал в аварию. Об этом стало известно Piter.tv.

ДТП произошло в СНТ "Художник" в деревне Пупышево. Подростка, который ехал на велосипеде, сбил автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом подвздошной кости, разрывом почки.

Подросток находится в реанимации, по факту аварии проводится проверка.

Накануне иномарка вылетела на тротуар Невского проспекта и снесла ограждение.

Фото: Piter.tv