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Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

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Поездка сопровождалась громкой музыкой.

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне. Об этом сообщили журналисты портала E1.ru. В социальных сетях появился ролик необычной поездки компании молодых людей. На на кадрах видно, что группа местных жителей катается по центру города в бассейне. В воде находились две девушки в купальниках и двое юношей. Бассейн  катился благодаря автоприцепу и "Жигулям", ехавшим перед ним. Во время поездки звучала громкая музыка.

В местном ГИБДД рассказали журналистам, что не располагают информацией о данной поездке. Организатор флешмоба с бассейном" по имени Михаил заявил, что процессию задержали представители закона. Однако это было сделано не за сам факт поездки.

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Видео: E1.ru

Теги: бассейн, бикини, екатеринбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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