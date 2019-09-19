Видео из Новосибирска: Девушка верхом на верблюде "обскакала" пробку на зависть водителям

Девушка на верблюде проехалась по центральным улицам Новосибирска в "час пик" в то время, как водители стояли в 8-бальных пробках.

Жителей Новосибирска восхитила девушка верхом на верблюде.

Соцсети облетело видео, снятое в Новосибирске на Ипподромской магистрали. На видео девушка вдоль 8-бальной пробки промчалась на верблюде. Пользователи соцсетей позабавил данный ролик. Кто-то посетовал, что из-за пробок и дороговизны бензина скоро всем придется пересаживаться на верблюдов и лошадей. Кто-то позавидовал, что "транспорт" можно заправлять раз в 40 дней.

Известно, что видео было снято в вечерний "час-пик" 18 сентября.

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Видео: ВК, Мой Новосибирск